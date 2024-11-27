«Полтора часа приводили в чувство»: Надежда Михалкова пострадала на съемках сериала

Актриса Надежда Михалкова заявила, что пострадала на съемках сериала «Первый номер». Об этом сообщает The Voice.

В сериале «Первый номер» Надежда сыграла главную роль. Во время одной сцены актрисе пришлось сниматься в ванной с горячей водой. Ее температура была настолько высокой, что Михалковой стало плохо.

«Меня засунули в горячую ванну и долго там держали. Я спросила, это уже Страшный суд, когда варишься в котле? А мне еще нужно было сыграть и сказать текст», — высказалась знаменитость.

Режиссер Клим Козинский уточнил, что сцена снималась в джакузи, управляемым компьютером. В какой-то момент сломалась программа, и пошла горячая вода.

«Я вижу в кадре, что Надя с каждой секундой становится все более красной. Я не мог понять, что происходит. Прошел туда, засунул руку в эту ванну и практически обжег ее. Как я орал! Мы остужали Надю полтора часа, приводили в чувство», — резюмировал Клим.

Ранее актриса Надежда Михалкова вышла в свет с детьми от экс-мужа Резо Гигинеишвили. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».