«Такое не найдешь у звезд»: в чем особенность стиля Борисова, покорившего Голливуд
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Юра Борисов является одним из претендентов на Оскар. И, как говорят эксперты, его шансы на кинонаграду высоки. При этом актер запомнился не только ролями, но и необычными образами. Изучив выходы Юры, стилист Юлия Тарновецкая заявила про модную находку Борисова, отличающую его от коллег. Речь идет про яркие аксессуары, акценты в одежде. Юлия поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Юра может быть в смокинге, может быть в брутальном образе с косухой, может быть в водолазке, в футболке, то есть он в своих нарядах смешивает большое количество стилевых направлений. Где-то он в ботинках-скинхедах с завернутыми брюками и в футболке объемного силуэта, и в желтой шапке, то есть актер выглядит как хулиган. Где-то Юра в смокинге, который тоже ему подходит», — высказалась стилист.
«Мне нравится сочетание красного с черным. Ботинки здесь акцентные, и они относятся к агрессивному стилю, вызывающему, не все мужчины рискуют надевать такие наряды. Штаны тоже классные, но единственное, из-за ботинок он выглядит как хулиган. Своим видом Юра говорит о том, что он не служит правилам, не смотрит на стандарты в одежде, не придерживается определенного стиля. Борисов выбрал то, что ему подходит. Довольно яркий образ, такое не найдешь у звезд, но мне нравится. Как правило, лысый мужчина должен надевать контрастные вещи. Ему также подойдут яркие изделия темного цвета. И лучше выбирать цвет, который будет подчеркивать его глаза, усиливать яркость лица», — заявила эксперт.
«На мероприятия лучше выбирать смокинги и костюмы с четко поставленными формами. Да, он может себе позволить кардиганы, однозначно, но если говорим про выходы в свет, то, конечно, надо надевать пиджаки насыщенных темных оттенков. Я бы порекомендовала черный пиджак, классическую рубашку и галстук. Для лысых мужчин это супер, беспроигрышный вариант а-ля Джейсон Стэдфон», — резюмировала стилист.
Юлия Тарновецкая