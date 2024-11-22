«Такое не найдешь у звезд»: в чем особенность стиля Борисова, покорившего Голливуд

Юра Борисов является одним из претендентов на Оскар. И, как говорят эксперты, его шансы на кинонаграду высоки. При этом актер запомнился не только ролями, но и необычными образами. Изучив выходы Юры, стилист Юлия Тарновецкая заявила про модную находку Борисова, отличающую его от коллег. Речь идет про яркие аксессуары, акценты в одежде. Юлия поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Юра может быть в смокинге, может быть в брутальном образе с косухой, может быть в водолазке, в футболке, то есть он в своих нарядах смешивает большое количество стилевых направлений. Где-то он в ботинках-скинхедах с завернутыми брюками и в футболке объемного силуэта, и в желтой шапке, то есть актер выглядит как хулиган. Где-то Юра в смокинге, который тоже ему подходит», — высказалась стилист.