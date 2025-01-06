Актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщает Kp.ru.

Юрий Борисов был одним из номинантов на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Анора». Однако награду в итоге завоевал американец Киран Калкин за роль в картине «Настоящая боль».

Согласно сюжету, герои «Настоящей боли» посещают дом покойной бабушки в Польше и в результате окунаются в историю Холокоста.

Напомним, «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и участвовала в пяти номинациях на премию «Золотой глобус».

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