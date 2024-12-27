«Никакой разницы»: Юра Борисов рассказал всю правду о съемках в Голливуде

Съёмочный процесс на западных киностудиях мало отличается от российского. Такое мнение выразил на фестивале современной гик-культуры «Хомякон» актер Юра Борисов.

«На самом деле ничего не отличается в разных странах. То есть каждый новый фильм — это каждый раз какой-то новый процесс. Какие-то одинаковые алгоритмы всегда происходят, но это новый процесс», — приводит его слова Кино.Mail.

Борисов в этом году стал звездой мирового масштаба после работы в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера — в нем он сыграл «решалу» Игоря, который должен спасти от чар американской танцовщицы непутевого сына российского олигарха. Борисов уже получил номинацию на несколько престижных кинопремий — прочат ему и возможную номинацию на «Оскар».

Не так давно Борисов, комментируя свое участие в фильме в биографическом фильме про Александра Пушкина, назвал поэта "крутым чуваком".