Особняк из фильма «Один дома» продали перед Рождеством за 530 млн рублей

Поклонник фильма «Один дома» купил особняк, в котором снимался проект, прямо перед Рождеством. Сделка была заключена на 5,25 млн долларов – это около 530 млн рублей. Об этом сообщает Independent.

Дом был построен в 1921 году в Чикаго. После выхода культового фильма «Один дома» недвижимость стала пользоваться популярностью у фанатов. Внутри пять спален и шесть ванных комнат. Снаружи особняк практически не изменился, а вот внутри за годы стал совсем другим из-за того, что несколько раз менял хозяев.

За все время дом выставлялся на продажу лишь пару раз. В мае 2024 года на сайте недвижимости объявление появилось вновь. И, что примечательно, именно перед Рождеством нашелся состоятельный покупатель, который отдал приличную сумму, чтобы стать новым владельцем. О его личности пока ничего неизвестно.

К слову, перед Новым годом на продажу выставили участок, на котором снимался телепроект «Дом-2». За него хотят получить 690 млн рублей.

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