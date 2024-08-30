Актер Вячеслав Чепурченко лишился переднего зуба на съемках шоу «Выжить в Дубае». Об травме Чепурченко сайту «Страсти» сообщила пресс-служба ТНТ.

В новом выпуске передачи участники шоу получили в качестве сюрприза еду. Откусив куриную ножку, актер лишился переднего зуба. Несмотря на инцидент, Вячеслав не отказался от прохождения испытания, где участники поборются за иммунитет для себя и сокомандника. Победа в конкурсе позволит продолжить борьбу за главный приз — 10 млн рублей.

«Мы все очень устали от интриг! Теперь их нет», — высказались участники передачи.

Отметим, что Чепурченко не комментировал инцидент, произошедший на съемочной площадке.

Ранее Вячеслав Чепурченко заявил, что его пугали ссоры участников шоу «Выжить в Дубае». По его мнению, некоторые действия коллег переходили на «животный уровень». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Никита Кологривый выпустил песню «Лампочка» о любви.