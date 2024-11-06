Актер Владислав Ветров ушел из театра «Современник» после 22 лет работы. Об этом сообщает StarHit.

В 2002 году Ветров был зачислен в труппу «Современника» благодаря Галине Волчек. Проработав в театре больше 20 лет, актер принял решение об увольнении. На сайте «Современника» отсутствует о нем информация, а также в фойе убрали его портрет.

На данный момент Ветров и руководство театра хранят молчание и не комментируют ситуацию.

«Комментариев никаких не будет. Простите, я сейчас занят», — сообщил актер журналистам.

Напомним, с 2022 года Владислав занимал должность председателя художественного совета в «Современнике».

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