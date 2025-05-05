Актер Владимир Вдовиченков признался, что с детства боится эффектных женщин. Его слова передает Кино Mail.

В новом интервью Владимир признался, что в детстве был влюблен в Лилиту Озолиню. Латышская актриса его восхитила игрой в драме «Долгая дорога в дюнах». По словам Владимира, Лилита — единственная знаменитость, в которую он влюблялся. Как выяснилось, артист боится эффектных женщин.

«С детства боюсь эффектных женщин. Актрисы, они же все эффектные, такие деловые. Я опасаюсь деловых женщин. Поэтому больше не влюблялся. Ну, может, в Ирину Алферову», — высказался он.

Напомним, актер женат на Елене Лядовой. В этом году пара отметит 10-летие брака. Они познакомились на съемках фильма «Левиафан».

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