Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина сходили на двойное свидание с Лепсом и Авророй

Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сходили на двойное свидание с артистом Григорием Лепсом и его 19-летней невестой Авророй. В личном Telegram-канале возлюбленная исполнителя хита «Я русский» опубликовала фото тарелки, на которой все они оставили автографы.

SHAMAN уже довольно продолжительное время дружит с Григорием. Он даже поддерживал молодого певца в начале его карьеры. Поэтому неудивительно, что звезды сцены решили познакомить своих избранниц. Подробности этой встречи пока неизвестны.

Екатерина Мизулина и SHAMAN рассекретили свой роман этой весной. Спустя полгода после развода вокалист вывел на сцену главу Лиги безопасного интернета и объявил, что они встречаются. Пока о свадьбе они не говорят, но, по слухам, исполнитель уже готов сделать возлюбленной предложение.

А вот Лепс уже давно организовал помолвку с Авророй. Вот только пока неизвестно, когда состоится свадьба. Сам певец делился, что торжество пройдет летом, но неясно, какого года.

Ранее SHAMAN рассказал о совместной жизни с Екатериной Мизулиной.