Актер Владимир Голубев борется с болью в ноге из-за воспаления сухожилий. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

56-летний актер Владимир Голубев, сыгравший в сериалах «Аутсорс», «Эпидемия» и «Интерны», пожаловался медикам на боли в стопе. Как сообщают журналисты, стопа актера начала увеличиваться в размерах.

Медики провели обследование Голубева и выяснили, что необычное заболевание могло быть спровоцировано из-за воспаления сухожилий. После осмотра врачи наложили на ногу актера повязку и отправили его на домашнее лечение.

Ранее мы писали о том, что звезда «Дальнобойщиков» Наталия Егорова срочно обратилась к врачам из-за проблем с сердцем.

Мы также рассказывали о том, что с Анны Хилькевич взяли более 100 тысяч рублей за консультацию врача в ОАЭ.