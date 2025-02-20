«Как вам такое?»: с Анны Хилькевич взяли более 100 тысяч рублей за консультацию врача в ОАЭ

Актриса Анна Хилькевич улетела на отдых в ОАЭ, однако отпуск был омрачен болезнью пятимесячной дочери. Звезда «Универа» пожаловалась, что отдала за консультацию врача более 100 тысяч рублей.

«Утро началось не с кофе. У меня была бессонная ночь. Заболела Оливия. А утро мы встретили вместе с врачами. Консультация вышла в 120 тысяч рублей. Как вам такое?», — поделилась артистка в личном блоге.

Анна выразила надежду, что страховая компания возместит затраты на лечение.

В настоящее время Хилькевич вместе с мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном и детьми находятся в Абу-Даби. При этом отдых сразу пошел не по плану, так как дочери с трудом перенесли перелет. Кроме того, Анна рассчитывала на теплую погоду, но в ОАЭ семейство разочаровало холодное море и сильный ветер.

Ранее Анна Хилькевич пожаловалась на здоровье после третьей беременности. По словам звезды «Универа», она регулярно качает дочь на руках, вследствие чего у нее сильно болит спина.