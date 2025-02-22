Были обнаружены проблемы с сердцем: звезда «Дальнобойщиков» Наталия Егорова срочно обратилась к врачам

Народная артистка России Наталия Егорова была вынуждена срочно обратиться за помощью к врачам. У звезды сериала «Дальнобойщики» выявили проблемы с сердцем. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, после многочисленных жалоб у Наталии Егоровой были обнаружены проблемы с сердцем, которые усугубляют хронические заболевания. Сообщается, что в ближайшее время 74-летняя актриса должна будет пройти дополнительное обследование, чтобы медики могли проверить ее на сердечную недостаточность.

Напомним, у звезды театра и кино непростая судьба. Несмотря на признание в профессии, Наталия Егорова так и не смогла устроить личную жизнь. Артистка рассталась с мужем, сценаристом и режиссером Николаем Попковым (Глинским), после 17 лет брака, а ее единственный сын Александр погиб в возрасте 34 лет в Индии при невыясненных обстоятельствах.

Одной из ярких ролей актрисы стала жена Федора Ивановича в знаменитом сериале «Дальнобойщики». Также Наталия Егорова снялась в более 90 фильмах и сериалах, среди которых «Старший сын», «Два капитана», «Влюблен по собственному желанию», «Следствие ведут ЗнаТоки», «Арифметика любви» и другие.

Ранее сообщалось о том, что звезда комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Наталья Селезнева обратилась за помощью к врачам из-за осложнений, вызванных коронавирусом.