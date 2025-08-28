Актер Виталий Гогунский признался, что готов играть Кузю из «Универа» еще 10 лет
Актер Виталий Гогунский признался, что готов играть Кузю из «Универа» еще 10 лет. Его слова передает Kp.ru.
Виталий Гогунский получил известность благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Впервые проект вышел на экраны в 2008 году. На сегодняшний день снимается его продолжение с участием Виталия. По словам актера, он не видит проблем в том, чтобы играть одного героя на протяжении многих лет.
«Я бы, честно говоря, Кузю вот еще 10 лет играл», — высказался Гогунский.
Виталий признался, что съемки в «Универе» позволили ему продлить молодость. По словам актера, персонажи ситкомов не развиваются, что создает особую атмосферу, которую любят зрители.
«Поймал себя на мысли: как хорошо было там, где ничего не меняется. И ты в какой-то момент застрял в этой молодости, ты остался в этом», — резюмировал он.
