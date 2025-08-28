Актер Виталий Гогунский признался, что готов играть Кузю из «Универа» еще 10 лет. Его слова передает Kp.ru.

Виталий Гогунский получил известность благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Впервые проект вышел на экраны в 2008 году. На сегодняшний день снимается его продолжение с участием Виталия. По словам актера, он не видит проблем в том, чтобы играть одного героя на протяжении многих лет.

«Я бы, честно говоря, Кузю вот еще 10 лет играл», — высказался Гогунский.

Виталий признался, что съемки в «Универе» позволили ему продлить молодость. По словам актера, персонажи ситкомов не развиваются, что создает особую атмосферу, которую любят зрители.

«Поймал себя на мысли: как хорошо было там, где ничего не меняется. И ты в какой-то момент застрял в этой молодости, ты остался в этом», — резюмировал он.

