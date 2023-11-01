Актер Виктор Сухоруков сообщил, что его оскорбляют вопросы об отъезде из России. Звезда фильма «Брат» поделился откровением с изданием Kp.ru.

Виктор не относится к числу тех артистов, которые год назад уехали из страны. Сухоруков отметил, что ему поступали предложения о съемках в Голливуде, однако он отклонил их. Актер убежден, что ему не нужна всемирная слава и большие деньги.

«Я свой Голливуд давно-давно завоевал. Перед вами сидит народный артист», — высказался Виктор.

Также актер отметил, что предпочитает путешествовать исключительно по России. Вот почему Сухоруков заявил, что его оскорбляют вопросы об отъезде из страны.

«Мне говорят, чтобы я делал подкоп к ним через Турцию. Нет, так не пойдет. Буду сидеть дома», — резюмировал актер.

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