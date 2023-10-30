Актер Виктор Сухоруков назвал чудом вновь возросший интерес к фильму «Брат»

Актер Виктор Сухоруков высказался о вновь возросшем интересе к фильму режиссера Алексея Балабанова «Брат». Он считает то, что сейчас об этом проекте вновь оживленно заговорили, чудом и призывает не искать в нем никакой политики.

В интервью изданию Kp.ru артист, сыгравший в «Брате» Виктора Багрова, признался, что не знает, почему уже третье поколение так любит эту кинокартину. Его удивляет, что существует огромное количество достойных лент, но популярность достается только одной. При этом, как добавил Сухоруков, сейчас ему приходится получать все лавры одному за двоих – и за Сергея Бодрова. Раньше именно он слышал все восторги, теперь же из-за его смерти все перешло на другого брата.

Сам актер считает, что получает внимание и благодарности за фильм незаслуженно. По его мнению, гений именно Балабанов, который создал дилогию.

«То, что сегодня происходит с «Братом», для меня это чудо. И вы не ищите ответа, не анализируйте. У меня есть одна версия. Когда про героя Бодрова говорят «герой – антигерой, пассионарий – субпассионарий». Они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи», - отметил Виктор Сухоруков.

Упомянул актер и о третьей части «Брата». Он признался, что Балабанов хотел снять еще один фильм, но потом отказался от этой идеи, объединив Москву и Америку в одной картине.

Напомним, что спустя много лет все-таки было снято продолжение «Брата», которое еще до премьеры многие восприняли в штыки. В том числе и актеры, которые в нем снялись. Так, сын Никаса Сафронова поделился, что жалеет о своем согласии на съемки в третьей части.