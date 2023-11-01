22-летняя внучка Софии Ротару пожаловалась на пережитые в США неудачи. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на личный блог Сони Евдокименко.

Внучка певицы уже давно не проживает в РФ. Девушка перебралась в США. Там она учится и пробует себя в модельном бизнесе. Как выяснилось, в чужой стране Соня столкнулась с трудностями. По словам Евдокименко, 2023 год стал для нее «вихрем низких падений и блаженных взлетов». Также девушка добавила: она делает все для того, чтобы в сложившейся ситуации быть рядом с семьей.

Что именно произошло — Соня не стала уточнять. Вместо этого она заявила, что ее раздражает жадность в людях. «Если вы скупы на деньги, вы скупы на чувства и так далее», — высказалась девушка.

Напомним, что Евдокименко уже несколько лет встречается с миллионером Денисом Ждановым. С недавних пор на безымянном пальце Сони красуется кольцо с бриллиантом. Поговаривают, влюбленные обручились. Сама внучка Ротару никак не комментирует перемены в личной жизни.

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