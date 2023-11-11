«Кучка оголтелых недоличностей»: Пугачева обратилась к своим ненавистникам

Певица, народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась в адрес своих ненавистников. Обращение она опубликовала на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пугачева отметила, что ей смешно и грустно наблюдать за «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

«Я его [народ] люблю и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — написала Пугачева.

Она добавила, что ее голос все равно будет звучать. Также Примадонна заявила, что о ней еще услышат.

«Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации», — отметила Пугачева.

Отметим, что недавно Алла Пугачева приезжала в Россию. Это событие вызвало ажиотаж в обществе, многие начали осуждать Примадонну, которая в прошлом году уехала жить за границу. По некоторым данным, она приезжала в страну для записи нового альбома. 3 ноября автомобиль артистки заметили в Твери рядом со студией «Салам».

Недавно Примадонну заметили на вечеринке на Кипре.