Актер Стеклов назвал условие для возвращения Чулпан Хаматовой в Россию

Народный артист РФ Владимир Стеклов дал совет актрисе Чулпан Хаматовой. Его слова приводит «Абзац».

По мнению Стеклова, Хаматовой необходимо покаяться.

«Это как с возвращением блудного сына: ее простят, если она попросит прощения за все, что наделала», — поделился актер.

Артист также прокомментировал заявление актрисы о том, что она готова вернуться в Россию при условии «полной свободы слова». Стеклов подчеркнул, что в сложившейся ситуации Хаматова лишена права требовать что-то от страны. Он подчеркнул, что артистка была «обласкана» в России и заработала популярность.

«Ее поступок говорит только об одном — о глупости и плохом воспитании. Какие ты хочешь там выставить условия?», — выразил негодование Стеклов.

Ранее Чулпан Хаматова призналась, что Данила Козловский и Ксения Раппопорт лишились из-за нее работы.

Также Хаматова поведала о трудностях жизни в Латвии.