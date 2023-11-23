Актер Станислав Садальский защитил Аллу Пугачеву, назвав ее критиков «бздунами». Об этом сообщает издание aif.ru.

Исполнительница хита «Арлекино» уже больше года не проживает на территории РФ. Из-за этого россияне набросились на Пугачеву с критикой, напомнив ей, что именно здесь она построила успешную карьеру. Кроме того, многие публичные люди поддержали мнение негодующих и негативно высказались в адрес певицы. В беседе с журналистами Станислав встал на защиту Пугачевой.

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» осудил коллег за трусость. По его мнению, они бы не рискнули раскритиковать певицу, когда она была «на троне».

«Чего бы мертвого льва не пнуть? Пугачеву сегодня критиковать можно — безопасно», — высказался артист.

Также Садальский добавил, что не уважает критиков Пугачевой за их подлый поступок. Вот почему он назвал всех негодующих «бздунами».

Ранее актер Садальский заявил, что Пугачева стала рабой любви из-за «глупого» мужа. Подробности смотрите в этой статье.

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