Актер Садальский считает, что Пугачева стала рабой любви из-за «глупого» мужа

Актер Станислав Садальский считает, что Алла Пугачева стала рабой любви из-за «глупого» мужа. Об этом сообщает издание aif.ru.

Алла Пугачева уже больше года не проживает на территории РФ. На данный момент она вместе с семьей обосновалась на Кипре. В беседе с журналистами Станислав высказался о личной жизни певицы.

По мнению актера, Пугачевой не повезло с мужем, из-за которого она вынуждена скитаться по миру. Артист считает, что избранник Аллы Борисовны — «глубоко глупый человек», которому нужно было «сидеть и молчать».

«Пугачева — раба любви. Она последовала за мужем», — высказался Станислав.

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