Актер Сослан Фидаров считает, что Владимир Этуш поддержал бы СВО. Об этом сообщает «Абзац».

Сослан Фидаров учился под руководством Василия Ланового и Владимира Этуша. В беседе с журналистами Сослан предположил, как бы артисты отреагировали на политическую обстановку между Украиной и Россией. По его мнению, Этуш, как фронтовик, поддержал бы СВО.

«Владимир Абрамович Этуш – фронтовик. И я абсолютно уверен в том, что даже в моих каких-то действиях... Я уверен даже в том, что они бы меня очень сильно поддержали», — высказался актер.

Фидаров вспоминает про Ланового и Этуша как про профессионалов своего дела. По словам Сослана, у него до сих пор в ушах «звенит то, что говорили» педагоги.

«Они говорили нам так: «Сегодня есть люди в театре, а есть люди возле театра, и вот когда-то придёт время, когда эти люди возле театра вам в театре будут показывать, как нужно в театре, то не допустите этого»», — сообщил актер.

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