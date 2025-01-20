Актер Сергей Писаренко заявил, что подрался в купе вагона из-за Стаса Ярушина. Об этом сообщает Леди Mail.

В новом интервью Сергей вспомнил, как 15 лет назад заступился в поезде за Стаса. По словам артиста, один из пассажиров принял Ярушина за вора и, войдя в купе, ударил его в лицо. Увидев драку, Писаренко вступился за коллегу и вывел незнакомца в коридор. Однако между ними тоже начался «разговор на кулаках».

«15 лет назад на гастролях во время нашей поездки в поезде один пассажир перепутал купе и зашел в купе к Стасу Ярушину. В этот момент Стас, сидя на корточках спиной к двери, что-то искал в своей сумке. Тот товарищ решил: это вор роется в его вещах. И с вопросом: «Ну что, нашел что-нибудь?», дал повернувшемуся к нему Ярушину кулаком в лицо. В это время я шел мимо этого купе и, увидев сею картину, вытащил драчуна в коридор, где у нас с ним продолжился разговор на кулаках», — рассказал Сергей.

Когда проводник вызвал полицию, то пассажир извинился перед Стасом и Сергеем.

Ранее 43-летний актер Стас Ярушин признался, что семья стоит у него на третьем месте. Подробности читайте в этой новости.

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