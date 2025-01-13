«Есть друзья, которым жены выносят мозг, а они терпят»: звезда «Универа» раскрыл секрет счастливого брака

Актер Стас Ярушин признался, что семья у него стоит на третьем месте. По его словам, именно этот подход помог ему сохранить счастливый брак.

До союза с нынешней женой Аленой звезда «Универа» был несколько лет с Полиной Бисеровой. Однако отношения с экс-супругой Стас вспоминать не любит. Он рассказал, что в первом браке ему «выносили мозг», при этом он всегда окружал любимую заботой. После развода он сделал выводы и пересмотрел свою модель поведения с женщинами. Теперь он придерживается принципа «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».

Сейчас у Ярушина совсем иначе расставлены приоритеты в жизни. По его словам, на первом месте работа, затем хобби и только потом семья.

«В семейной жизни ты проходишь разные этапы. Думаю, нам помогает быть вместе схожий характер. У меня есть друзья, которые женаты и которым жены выносят мозг, а они терпят. Я говорю: „А зачем?“ Не понимаю, для чего тогда каждый раз приходить домой и напрягаться. Уходи из семьи и найди своего человека или живи один», - рассуждал актер в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Ранее Стас Ярушин рассекретил имя новорожденной дочери.