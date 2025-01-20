«Просил: „Юля, можешь бить меня потише“»: Андрей Фомин рассказал о тяжелой руке Пересильд

Актер Андрей Фомин рассказал о непростой работе с коллегой Юлией Пересильд. По его словам, когда они вместе играли в спектакле, она его била. Причем довольно сильно.

Фомин отметил, что по сценарию Юлия должна была наносить удары его герою. Но он не предполагал, что у хрупкой девушки может быть такая тяжелая рука.

«В спектакле была сцена, в которой героиня Юли била моего героя по лицу. А Пересильд — девушка крепкая, у нее поставленный удар. Недаром она тяжелой атлетикой занималась. У меня от ее удара всё время слетали очки. Я просил: „Юля, можешь бить меня потише, пожалуйста“», — рассказал актер в интервью «7Дней.ru».

Отметим, что карьера Юлии Пересильд взлетела после выхода фильма «Вызов», ради съемок которого актрисе пришлось отправиться в космос. Сейчас она активно снимается в кино и пробует себя в разных ролях. Так, в фильме «Финист. Первый богатырь» Юлия сыграла молодую Бабу Ягу.

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