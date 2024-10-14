Актер Сергей Бурунов заявил, что дорожит своей работой в сериале «Слово пацана»

Сергей Бурунов заявил, что дорожит своей работой в сериале «Слово пацана». Об этом стало известно в эфире шоу «Актерская студия» для VK Видео.

По словам Сергея, он благодарен режиссеру Жоре Крыжовникову за то, что раскрыл его с новой стороны. За последние годы у Сергея сложился образ комедийного актера, но Крыжовников дал ему раскрыться с драматической стороны.

«Это был вызов, эксперимент. Я таких ролей не играл. В основном предлагают такого смешного лысого дядьку. Для меня это было чистое вдохновение», — высказался артист.

По словам Сергея, сначала режиссер делал ему много замечаний: в его игре было много комического. Крыжовников хотел, чтобы актер показал опустошенного человека. Бурунов отметил, что благодаря помощи Жоры сумел правильно раскрыть образ.

«Когда я понял, чего хочет Жора Крыжовников, это было абсолютное вдохновение для меня. Я таких ролей, таких моментов в своей жизни могу перечесть по пальцам», — резюмировал Сергей.

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