Павел Деревянко впервые вышел в свет с Зоей Фуць и заявил, что они живут вместе
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Актер Павел Деревянко впервые вышел в свет с 33-летней возлюбленной, бизнесвумен Зоей Фуць. Он подтвердил журналистам, что живет с ней.
Подробности приводит сайт Woman.ru.
Пара появилась на премьере картины «Конец славы». В фильме Деревянко исполнил главную роль.
Журналисты атаковали актера вопросами о Зое. Его, в частности, спросили, долго ли он добивался девушку. На это актер заявил, что «всю жизнь».
При этом он не рассказал, как познакомился с Фуць, но раскрыл, что любовь развилась на основе дружбы.
Деревянко оказался вынужден подтвердить, что живет с девушкой и подружился с ее детьми. Правда, его дети пока не знакомы с Зоиными. На вопрос, планирует ли пара совместных детей, Деревянко заявил: «Разберемся».
В 2022 году актер сообщил о расставании с женой. Недавно стало известно, что с Фуць он познакомился три года назад.