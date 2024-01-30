Павел Деревянко впервые вышел в свет с Зоей Фуць и заявил, что они живут вместе

Актер Павел Деревянко впервые вышел в свет с 33-летней возлюбленной, бизнесвумен Зоей Фуць. Он подтвердил журналистам, что живет с ней.

Подробности приводит сайт Woman.ru.

Пара появилась на премьере картины «Конец славы». В фильме Деревянко исполнил главную роль.

Журналисты атаковали актера вопросами о Зое. Его, в частности, спросили, долго ли он добивался девушку. На это актер заявил, что «всю жизнь».

При этом он не рассказал, как познакомился с Фуць, но раскрыл, что любовь развилась на основе дружбы.

Деревянко оказался вынужден подтвердить, что живет с девушкой и подружился с ее детьми. Правда, его дети пока не знакомы с Зоиными. На вопрос, планирует ли пара совместных детей, Деревянко заявил: «Разберемся».

В 2022 году актер сообщил о расставании с женой. Недавно стало известно, что с Фуць он познакомился три года назад.