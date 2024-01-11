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10:23, 11 января 2024
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Актер Павел Деревянко рассекретил новую девушку

Павел Деревянко нашел нужным рассказать о девушке, с которой он отметил Новый год.

Актер Павел Деревянко рассекретил новую девушку

© Starface.ru

Павел Деревянко нашел нужным рассказать о девушке, с которой он отметил Новый год. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог актера.

Павел Деревянко был вместе с Дарьей Мясищевой около 10 лет. За это время они стали родителями двоих дочерей. Несмотря на общих детей, паре не удалось сохранить отношения. В 2020 году звезда «Беспринципных» сообщил о расставании с Дарьей.

После расставания Павел строил отношения со многими девушками. Однако эти романы не были долгими. В начале 2024 года Деревянко вновь представил публике новую избранницу. Речь идет про бизнесвумен по имени Зоя. Девушка занимается пошивом одежды и ведет свой блог.

В соцсети Павел поделился снимком с возлюбленной и сообщил, что вместе с ней встретил Новый год и Рождество.

Актер Павел Деревянко рассекретил новую девушку

© Из профиля Instagram* Деревянко (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее актер Павел Деревянко сообщил, что не учил текст для съемок в фильме «Холоп-2». Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что гимнастка Ляйсан Утяшева станет мамой в третий раз.

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