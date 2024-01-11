Актер Павел Деревянко рассекретил новую девушку

Павел Деревянко нашел нужным рассказать о девушке, с которой он отметил Новый год. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог актера.

Павел Деревянко был вместе с Дарьей Мясищевой около 10 лет. За это время они стали родителями двоих дочерей. Несмотря на общих детей, паре не удалось сохранить отношения. В 2020 году звезда «Беспринципных» сообщил о расставании с Дарьей.

После расставания Павел строил отношения со многими девушками. Однако эти романы не были долгими. В начале 2024 года Деревянко вновь представил публике новую избранницу. Речь идет про бизнесвумен по имени Зоя. Девушка занимается пошивом одежды и ведет свой блог.

В соцсети Павел поделился снимком с возлюбленной и сообщил, что вместе с ней встретил Новый год и Рождество.