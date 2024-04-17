Актер Павел Деревянко объяснил одиночество на красной дорожке болезнью Зои Фуць

Павел Деревянко объяснил одиночество на красной дорожке болезнью Зои Фуць. Об этом сообщает Пятый канал.

В Москве состоялась премьера фильма, которую посетили многие звезды. Не стал исключением и Павел Деревянко. Примечательно, что актер появился на красной дорожке один, хотя в начале года подтвердил роман с Зоей Фуць. Как выяснилось, избранница Павла заболела и не смогла посетить мероприятие.

«Я отдуваюсь за нее один», — высказался Деревянко.

Павел выразил надежду на то, что Фуць поправится и на следующем мероприятии они появятся вдвоем.

Также актер рассказал о планах дочерей. Как выяснилось, наследницы Павла не собираются идти по стопам отца. Девочки мечтают стать дизайнером и кондитером.

«Уже лет семь как хочет быть кондитером. Слава Богу, не актрисой», — пошутил Деревянко.

Ранее актер Павел Деревянко заявил, что отказался от свободных отношений ради новой девушки. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что родившая при помощи ЭКО Наталья Фриске назвала отца ребенка «всего лишь донором».