«Всего лишь донор»: Наталья Фриске выказалась о мужчине, от которого родила дочь

37-летняя Наталья Фриске ответила на многочисленные вопросы об отце ее единственной дочери Луны, которую она родила при помощи ЭКО. Сестра покойной певицы Жанны Фриске заявила, что мужчина никак не помогает в воспитании ребенка, так как является просто донором, предоставившим свой биоматериал.

«Он не общается с ребенком, никак не помогает. И он всего лишь донор! На этом точка!» — заявила Фриске на своей странице в соцсети.

Она попросила больше не задавать вопросы о мужчине, благодаря которому стала матерью. При этом ранее Наталья не скрывала, что избранник изменял ей, поэтому она разорвала болезненные отношения, когда была беременна.

Как пишет StarHit, отцом ее ребенка является парикмахер Александр Титов. Пара познакомилась случайно во время отдыха в караоке.

Ранее Наталья Фриске рассказала о самочувствии после пластики груди. Операция вместо запланированных четырех часов длилась шесть. Наталья призналась, что теперь чувствует себя счастливой, так как приобрела красивую грудь и избавилась от диастаза.

При этом сестра Жанны Фриске также рассказывала, что борется с комплексами из-за сравнений со знаменитой родственницей.