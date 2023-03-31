46-летний Павел Деревянко купил квартиру в центре Москвы

Павел Деревянко считается одним из самых востребованных актеров в России. Мужчина имеет обширную фильмографию и только за один съемочный день получает 300 тысяч рублей, поэтому звезда «Беспринципных» никогда не имел проблем с деньгами и всегда предпочитал ими «сорить». Во многих интервью Павел говорил, что является щедрым человеком и любит устраивать пышные торжества. Вот почему многие люди пользовались его добротой в корыстных целях. Узнав об этом, Деревянко решил вложить свои деньги в недвижимость.

Как сообщает издание kp.ru, Павел приобрел квартиру в центре Москвы. Сам актер, с присущей ему иронией, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Сейчас мне комфортно жить в центре Москвы. Да и какая разница, где ты живешь. Я чувствую себя нормально везде».

Ранее Деревянко заявил, что никогда не был женат на матери своих детей. 46-летний мужчина произнес броскую фразу: «Это честно и комфортно». Напомним, долгое время у него был роман с Дарьей Мясищевой. За несколько лет молодые люди успели стать счастливыми родителями двух дочек, несмотря на это, отношения знаменитостей у многих пользователей Сети вызывают вопросы.

Не менее интересна та история, в которой певица Слава со слезами на глазах рассказала об экстренных родах дочери. Исполнительница хита вышла на связь и заявила: «Рыдаю бесконечно». Подробности смотрите здесь.