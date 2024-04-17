Актер Оскар Кучера заявил, что Наоми Уоттс нужно лечить 15-летнего сына. Артист раскритиковал наряд юноши в личном блоге.

За рубежом прошел модный показ бренда Dior. Мероприятие посетили многие голливудские звезды, в том числе и Наоми Уоттс. Актриса появилась на мероприятии не одна, а вместе с 15-летним сыном. Их фотографии моментально разлетелись по Сети.

Оскар обратил внимание на внешний вид юноши. Он предстал перед публикой в юбке, блузке и лодочках. Также сын Наоми отрастил волосы и сделал нюдовый макияж. По мнению артиста, Уоттс должна отправить наследника на лечение.

«Я так понимаю, это какое-то жертвоприношение за славу, популярность, деньги и так далее...Иначе как это можно объяснить? Нормальный родитель будет как минимум лечить, а не культивировать», — заявил Оскар.

Напомним, что недавно сын Наоми сменил имя на женское. Более того, подросток увлекся балетом. Несмотря на негативные комментарии, актриса поддерживает решение ребенка.

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