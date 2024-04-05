«Русские не простят!»: Оскар Кучера раскритиковал Веру Брежневу и Потапа

Известный актер и телеведущий Оскар Кучера прошелся по критикующим Россию украинским артистам — певице Вере Брежневой и рэперу Потапу. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Артист поделился с подписчиками апрельской афишей выступлений Потапа по городам Германии — на ней значится на русском языке «Потап. Русское ретро», «песни из репертуара Потапа и Насти».

«Ярый украинский, антироссийский, анти всё, что связано с русским, рэпер — или кто он там, решил выступить в Германии с программой „Русское ретро“! Не, ну не охренеть?!», — выразил негодование Кучера.

Шоумен также высказался о поведении Веры Брежневы. Покинув Россию после начала СВО и активно помогая ВСУ, артистка сначала записала несколько песен на украинском языке и пробовала выступать с ними в Польше, Германии и других странах Европы. Столкнувшись с равнодушием публики, звезда возобновила выступления с репертуаром на русском, который был создан в браке с композитором Константином Меладзе.

«Хотя я 100% знал, что все эти ярые борцы со всем русским, когда закончатся деньги, быстренько переобуются. Только для кого спевать-то собираетесь, Потапы, Брежневы и компания?! Моваодержимые вас не примут, а русские не простят!», — заключил он.

Ранее Оскар Кучера назвал Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) «мразью» из-за ее реакции на атаки украинских БПЛА.