11-летний сын Агаты Муцениеце отказался жить с мамой после решения суда

11-летний сын Агаты Муцениеце отказался жить с мамой, несмотря на решение суда. Актриса уже месяц не забирает его от Павла Прилучного. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После решения суда о том, что 11-летний Тимофей остается жить с мамой, актрисе был выдан исполнительный лист. Муцениеце до сих пор не предъявила его, хотя после заседания прошел уже месяц.

Адвокат актера предполагает: Агата делает это, чтобы не был зафиксирован факт нежелания сына переезжать к ней. Также представитель Павла утверждает, что актриса не звонит, не пишет сыну и не пытается с ним увидеться.

Адвокат Муцениеце подтвердил, что Тимофей не хочет жить с ней. Представитель актрисы и сама Агата считают: лучшее решение — встретиться всем участникам конфликта у психолога.

На данный момент проводятся психологическая и педагогическая экспертизы для определения места жительства ребенка, результаты будут готовы к январю 2025 года.

Ранее Павел Прилучный снялся с женой и сыном в Дубае после судов с Агатой Муцениеце. Подробности читайте в этой новости.