Актер Никита Павленко поделился впечатлениями от съемок с Марком Эйдельштейном. Об этом сообщает Леди Mail.

Никита Павленко и Марк Эйдельштейн стали партнерами по фильму «Фарма». Никита исполнил роль Михаила, который решил создать лекарство для тяжелобольного брата Антона. Марк примерил на себя образ человека, который страдает опасным заболеванием, и Павленко остался в восторге от работы коллеги. Он назвал 22-летнего партнера «потрясающим».

«Он не просто актер. Он, мне кажется, может все», — высказался актер.

Также Никита отметил, что Марк — творческий человек, лишенный штампов в работе.

Отдельно актер выделил внешность коллеги, из-за которой его сравнивают с Тимоти Шаламе.

Ранее актера Юру Борисова номинировали на американскую премию за роль в фильме «Анора», в котором снялся Марк. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Отар Кушанашвили назвал дочь Любови Успенской «совершенно пустым персонажем».