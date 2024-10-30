Актера Юру Борисова номинировали на американскую премию за роль в фильме «Анора»

Российского актера Юру Борисова номинировали на американскую премию Gotham Awards 2024. Церемония награждения пройдет 2 декабря. Об этом сообщает Deadline.

Борисов может получить статуэтку за роль в фильме «Анора», который произвел фурор в этом году на Каннском кинофестивале. Имя россиянина появилось в числе номинантов в категории «Лучшая роль второго плана».

Режиссером «Аноры» выступил Шон Бейкер, который уже сотрудничал с Юрой. Изначально, как признался актер, он не думал, что этот проект так сильно заинтересует кинокритиков и зрителей. Он считал, что выйдет «тихий» фильм, который понравится небольшому количеству людей. Но все получилось иначе. Сначала он покорил Голливуд, а в октябре добрался и до российского проката.

Главную роль в проекте сыграл тоже россиянин - Марк Эйдельштейн, запомнившийся зрителю по «Сто лет тому вперед». Юра Борисов делился, что именно он рассказал Рону Бейкеру о Марке и посоветовал взять его в фильм.

К слову, скоро в России состоится еще одна большая премьера с Борисовым. В кино выходит «Пророк», в котором актер сыграл великого поэта Александра Пушкина.

Ранее кинокритик рассказал порталу «Страсти», как изменится карьера Юры Борисова после роли Пушкина.