Актер Никита Кологривый сыграл агента 006 в ремейке «Бриллиантовой руки». Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

Ежегодно телеканал ТНТ снимает ремейки на культовые советские комедии. На этот раз зрители увидят новую версию «Бриллиантовой руки», в которой снялись Регина Тодоренко, Алексей Воробьев, Максим Лагашкин и многие другие. Также к актерскому составу присоединился Никита Кологривый. Ему досталась роль, которая не была прописала в сценарии Леонида Гайдая. Актер примерил образ лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой.

Режиссёрами ремейка «Бриллиантовой руки» выступили Миша Семичев и Роман Ким.

Ранее 30-летний Никита Кологривый заявил, что получает 250 тысяч за съемочный день. Благодаря своему заработку актер выбрался из долгов. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Регина Тодоренко примерила образ Светланы Светличной на съемках фильма «Небриллиантовая рука».