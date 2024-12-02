Регина Тодоренко перевоплотилась в Светличную на съемках «Небриллиантовой руки»

Телеведущая Регина Тодоренко примерила образ Светланы Светличной на съемках фильма «Небриллиантовая рука». Зрители увидят новогодний мюзикл 31 декабря.

Телеканал ТНТ продолжает переснимать советские фильмы. В прошлом году звезды канала перевоплощались в героев из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», а в этот раз они готовят свою версию «Бриллиантовой руки».

Роль Анны Сергеевны, которую в оригинале играла Светлана Светличная, досталась Регине Тодоренко. В фильме телеведущая повторит знаменитый танец актрисы, за который ее в свое время критиковали. Отметим, что образ Юрия Никулина — Горбункова отдали Тимуру Батрутдинову.

Создатели ремейка обещают, что зрители узнают персонажа Анны Сергеевны по нарядам, а также популярной фразе: «Не виноватая я».

К слову, первым экспериментом ТНТ была «СамоИрония судьбы!». Проект имел успех у зрителей, просмотры были большими, хотя отзывы противоречивыми. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы канал начал производство новых новогодних ремейков.

Ранее Регина Тодоренко показала фигуру после похудения.