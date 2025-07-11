Актер Никита Кологривый сообщил, что готовится к съемкам в зарубежном проекте

30-летний актер Никита Кологривый заявил, что примет участие в зарубежном кинопроекте. Слова звезды «Слова пацана» приводит ТАСС.

Артист пояснил, что готовится к съемкам за рубежом, но не стал уточнять, в каком именно проекте.

«Планируется. Пока не можем рассказывать, конечно», — коротко сказал Кологривый.

Никита рассказывал, что получал предложения от режиссеров из США. Он пробовал пройти кастинг, но не до конца.

Кологривый ранее высказался о таланте Юры Борисова. Однако Никита считает, что актер заслуженно не получил «Оскар» — награда, по его мнению, честно досталась Кирану Калкину.

Также мы писали, что Алексей Учитель отказывался брать Никиту Кологривого на роль в новом фильме, однако артист прошел огромный кастинг, доказав, что достоин этой работы.