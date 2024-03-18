Актер Никита Кологривый признался, что не может играть положительных героев. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Никита Кологривый стал гостем кинофестиваля «Семейные традиции», который прошел в Новосибирске. Звезда сериала «Слово пацана» пообщался с поклонниками и рассказал о съемках в кино.

Никита отметил, что у него много разноплановых ролей, однако труднее всего ему даются положительные персонажи. По словам актера, он не знает, как сыграть Христа, но легко может представить себя в образе бандита.

«Во мне больше греха, чем блага. Вообще, я не видел в кино ни одной положительной роли, которая меня привлекла бы», — высказался Никита.

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