Актер Никита Кологривый находится в числе эвакуированных из Ирана россиян

Актер Никита Кологривый оказался в числе эвакуированных из Ирана россиян. Об этом сообщает издание CBC TV Azerbaijan.

14 июня утром первый автобус с россиянами пересек ирано-азербайджанскую границу. Всего через пограничный пункт «Астара» вывезли 14 человек.

Из 88 россиян 56 остаются на азербайджанской территории. В их числе: Федор Бондарчук и его команда, которые находились в Иране на съемках сериала «Трудно быть богом».

Ранее жена дрессировщика Аскольда Запашного Эллен показала, как выглядят бомбоубежища в Израиле. Она сейчас находится в той части страны, которая подвергается ракетным ударам со стороны Ирана.

Также мы писали, что Алексей Учитель отказывался брать Никиту Кологривого на роль в новом фильме, однако артист прошел огромный кастинг, доказав, что достоин этой работы.