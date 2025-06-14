Супруга Аскольда Запашного показала, как выглядят израильские бомбоубежища
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Жена дрессировщика Аскольда Запашного Эллен на данный момент находится в Израиле. Она показала расположенные в домах бомбоубежища, в которых местные жители прячутся в случае военных действий.
Эллен объяснила, что в каждой квартире, построенной после 1996 года, есть бомбоубежище. Оно выглядит как обычная жилыми комната, но с толстыми стенами и дверьми, а окна там закрываются металлическими засовами. В таких помещениях израильтяне укрываются от ракетных атак. Минувшую ночь супруга дрессировщика решила провести именно там.
В каждом бомбоубежище есть запасы еды, воды, документы. Также там находится спальное место.
13 июня Израиль начал военную операцию «Восходящий лев», направленную против ядерной программы и инфраструктуры баллистических ракет Ирана. Иран ответил на атаку Израиля, выпустив четыре волны ракет.
Ранее Аскольд Запашный резко высказался о Прохоре Шаляпине, который объявил, что ищет работу. Дрессировщик назвал певца клоуном.