Супруга Аскольда Запашного показала, как выглядят израильские бомбоубежища

Жена дрессировщика Аскольда Запашного Эллен на данный момент находится в Израиле. Она показала расположенные в домах бомбоубежища, в которых местные жители прячутся в случае военных действий.

Эллен объяснила, что в каждой квартире, построенной после 1996 года, есть бомбоубежище. Оно выглядит как обычная жилыми комната, но с толстыми стенами и дверьми, а окна там закрываются металлическими засовами. В таких помещениях израильтяне укрываются от ракетных атак. Минувшую ночь супруга дрессировщика решила провести именно там.