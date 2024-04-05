Актер Никита Ефремов признался, что боится стать отцом из-за своей семьи. Звезда сериала «Нулевой пациент» поделился откровением в эфире YouTube-шоу Влада Аганова.

В новом интервью Никита признался, что мечтает о детях. При этом у него есть страх перед отцовством из-за своей семьи. Актер боится, что может навредить ребенку.

«Понимаешь, у меня такая интересная семья, столько там всего происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то страх есть относительно этого. Вот сделаю ребенка сейчас, и его ждет вот это все», — пояснил Никита.

На данный момент актер состоит в отношениях с Ольгой Шурыгиной. По словам Ефремова, рядом с художницей он ощущает себя счастливым. Более того, Никита задумывается о том, чтобы связать с ней свою жизнь.

«В новых отношениях дела — класс! Сравниваю ли я их с предыдущими? Скорее сравниваю себя — того и нынешнего — по каким-то ситуациям», — высказался артист.

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