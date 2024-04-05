«Мы не пересекаемся»: Роза Сябитова рассказала об отношениях с Гузеевой

Сваха Роза Сябитова призналась, что не общается с Ларисой Гузеевой вне съемок шоу. Об отношениях телеведущих сообщает Teleprogramma.pro.

15 лет назад, в начале съемок «Давай поженимся!», Гузеева заявила, что не будет дружить с коллегами. Она предложила соведущим сохранять рабочие отношения. По словам Розы, они прекрасно общаются с Ларисой, но только на съемочной площадке.

«Понятия не имею, как живет Лариса за пределами передачи. Мы не пересекаемся и не отслеживаем новости друг друга, что дает нам возможность существовать вместе так долго, не ссориться, делать интересный контент», — высказалась знаменитость.

Роза назвала Ларису «хорошей коллегой». По словам свахи, им удалось создать «слаженное партнерство». Это позволило телеведущим органично смотреться в кадре и понимать друг друга с полуслова.

«Если я вижу, что Лариса уставшая приехала со съемок, я возьму большую часть ведения программы на себя. Она поступает также по отношению ко мне», — резюмировала Роза.

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