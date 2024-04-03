«Есть страх и какое-то спокойствие»: сын Михаила Ефремова прервал молчание о досрочном освобождении отца

Актер Никита Ефремов рассказал о том, что чувствует по поводу возможного досрочного освобождения отца из колонии. По его признанию, вся эта история для него крайне болезненна, поэтому, думая о возвращении родителя, он испытывает одновременно и страх, и спокойствие.

Напомним, что весной 2024 года у Михаила Ефремова появилась возможность подать документы на УДО. Пока решение не было принято, но многие предполагают, что к лету артист вернется домой. На это указывают его хорошее поведение в заключении, а также отсутствие претензий со стороны родственников погибшего в ДТП россиянина. Долгое время его сын Никита предпочитал никак не комментировать новости о семье, но недавно решил прервать молчание.

Молодой актер признался, что ему хочется сердцем обнять своего отца, так как он успел соскучиться по нему. При этом он не гадает, когда освободят Михаила Олеговича. Он считает, что можно будет радоваться, когда уже будет принято окончательное решение, а пока он ко всей этой истории с УДО относится спокойно.

«По поводу нашего с ним взаимодействия — я не боюсь. По поводу его возвращения... Там есть страх и какое-то спокойствие. У меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь...» - поделился Никита на YouTube-канале Влада Аганова.

Также актер сообщил, что готов помочь отцу вновь вернуться в общество, предоставить поддержку, если это потребуется. Однако он уверен, что Михаил Олегович справится самостоятельно, так как он взрослый человек.

Ранее Никита Ефремов рассказал о съемках с Аглаей Тарасовой в сериале «Морозко».