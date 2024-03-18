Актер Мохов на прощании с Ширвиндтом назвал его артистом, поцелованным Богом

Актер Мохов на прощании с Александром Ширвиндтом назвал его артистом, поцелованным Богом. Он поделился своими мыслями в беседе с РЕН ТВ.

В Москве 18 марта проходит церемония прощания с легендарным артистом Александром Ширвиндтом. Родные, друзья, коллеги и поклонники знаменитости собрались в Театре сатиры, президентом которого был актер. Среди присутствующих был актер Александр Мохов. Он побеседовал с журналистами.

Мохов отметил, что в театре появился «целый иконостас» в лице Папанова, Миронова, Ширвиндта и других. По его мнению, Бог выделяет таких людей. Он назвал Ширвиндта артистом, поцелованным Богом, светлым человеком и педагогом.

«Это бриллианты, это огромные камни. Мне повезло видеть его на сцене. Ни на кого не повторим, мне кажется, это самое важное для артиста», – заявил актер.

Ранее мы писали о том, что проводить в последний путь Александра Ширвиндта пришли коллеги Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Клара Новикова, Никас Сафронов, Леонид Ярмольник и другие звезды. Организовывать траурную церемонию было решено в месте, которому Александр Анатольевич отдал многие годы жизни. В Театре сатиры он выступал с 1970-х годов. А в последние три года был его президентом.

Также стало известно, какое наследство оставил после себя Александр Ширвиндт.