Актер Михаил Тройник рассказал о трудностях после расставания с Юлией Пересильд. Его слова приводит StarHit.

В Москве состоялась премьера спортивной драмы «Финал», которую посетили многие звезды. В числе первых гостей оказался Михаил Тройник. Выйдя на красную дорожку, актер не смог избежать вопросов о личной жизни после расставания с Юлией. Михаил не стал вдаваться в подробности, но отметил, что любые трудности переживает стойко.

«Я отношусь к ним как к чему-то, что закаляет и является точкой роста. За последнее время многое произошло в моей жизни», — высказался он.

Тройник появился на премьере в молодежном образе, отдав предпочтение серому брючному костюму и белой футболке.

Напомним, о расставании актеров стало известно весной 2025 года. Юлия и Михаил посвятили друг другу посты в соцсети, поблагодарив за счастливые моменты. Знаменитости не стали называть причин разрыва, хотя еще совсем недавно их подозревали в тайной свадьбе.

Ранее актриса Юлия Пересильд рассказала о сложном раке горла у матери. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что юморист Михаил Галустян расстался с женой из-за визажистки.