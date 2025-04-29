Сложный рак горла: Юлия Пересильд рассказала о болезни матери

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что после ее полета в космос у матери нашли сложный рак горла. Она объяснила болезнь психосоматикой.

О болезни матери Пересильд сообщила в подкасте Dreamcast в VK Видео.

«Через месяц после моего возвращения у моей мамы началась очень сложная онкология горла. Психосоматика. Представляешь, какой уровень напряжения», - поделилась актриса.

Она вспомнила, что приезжала домой злая, когда проходила все этапы перед полетом. Актриса шла к холодильнику и доставала Просекко.

«Моя мама смотрела на все это и говорила: “О-о, а ты ведь полетишь”», - вспомнила Пересильд.

Ее дочь Анна отметила, что после полета «все сблизились».

«А перед ним переживали, держались, чтобы не плакать при ней, потому что понимали, что начался бы ужас. Отправлять свою маму в космос — это что-то!» - поделилась Анна.

Юная актриса вспомнила, когда мама приехала из реабилитационного центра, они с сестрой внезапно начали плакать во время разговора.

«После этого я ценю каждую минуту, каждую секунду, проведенную с мамой», - призналась Анна.

Ранее Пересильд сообщила о расставании с актером Михаилом Тройником. Пара разошлась без ненависти, вражды и предательства.