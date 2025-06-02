Актер Марк Богатырев показал фото с Татьяной Арнтгольц после новостей о разводе. Звезда «Кухни» обрадовал семейным снимком в соцсети.

В 2020 году Марк и Татьяна сыграли свадьбу, а через год у них родился сын Данила. Последние несколько лет пара почти не появляется вместе на мероприятиях и редко публикует совместные фото, что спровоцировало слухи о разводе. Актеры не комментируют новости о разрыве, зато на днях порадовали поклонников семейным кадром.

В День защиты детей Марк и Татьяна отправились на прогулку с сыном. Супруги запечатлели себя на улице, не скрывая улыбок.