НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 июня 2025, 10:51
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Актер Марк Богатырев показал фото с Татьяной Арнтгольц после новостей о разводе

Актер Марк Богатырев показал фото с Татьяной Арнтгольц после новостей о разводе

© Tarakanov Vadim / East News

Актер Марк Богатырев показал фото с Татьяной Арнтгольц после новостей о разводе. Звезда «Кухни» обрадовал семейным снимком в соцсети.

В 2020 году Марк и Татьяна сыграли свадьбу, а через год у них родился сын Данила. Последние несколько лет пара почти не появляется вместе на мероприятиях и редко публикует совместные фото, что спровоцировало слухи о разводе. Актеры не комментируют новости о разрыве, зато на днях порадовали поклонников семейным кадром.

В День защиты детей Марк и Татьяна отправились на прогулку с сыном. Супруги запечатлели себя на улице, не скрывая улыбок.

Актер Марк Богатырев показал фото с Татьяной Арнтгольц после новостей о разводе

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Семья! С Днем защиты детей», — подписал кадр Марк.

Ранее Марк Богатырев без обручального кольца заговорил о разводе с Татьяной Арнтгольц. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что модель Елена Перминова удалила все фото с молодым бойфрендом, намекнув на расставание.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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