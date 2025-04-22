«Когда носишь кольцо, ты себя ограничиваешь»: Марк Богатырев подогрел слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц

Муж Татьяны Арнтгольц Марк Богатырев вышел в свет без обручального кольца, вновь спровоцировав слухи о разводе с актрисой. В эфире программы Пятого канала «Светская хроника» артист рассказал, что на самом деле происходит в их отношениях с женой.

Недавно Марк Богатырев снова подогрел слухи о расставании с супругой, появившись на публике в одиночестве и без обручального кольца. Актер решил внести ясность в ситуацию: по его словам, Татьяна Арнтгольц занята сьемками, а он не любит «ограничивать» себя ношением одного и того же украшения.

«Я люблю разные кольца. И мне важно что-то носить, что мне нравится. А так, когда ты носишь обручальное кольцо, ты как бы себя немножко ограничиваешь», — отметил Марк Богатырев.

Однако артист не скрывает: им с женой непросто сохранять гармонию в отношениях из-за особенностей профессии. Более того, Марк Богатырев признался, что даже обратился за помощью к психологу.

«Это часто связано как раз с взаимоотношениями с Таней. Понимаете, когда ты живешь с актрисой, это всегда немножко пороховая бочка. Потому что это эмоции, у нее свой гастрольный график. И иногда увидеть ее дома — это большая редкость», — поделился муж Татьяны Арнтгольц.

Несмотря на проблемы в браке, актер опроверг слухи о разрыве с супругой. По словам Марка Богатырева, они работают над отношениями, а все свободное время посвящают друг другу и общему ребенку.

Напомним, знаменитости познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2018 году Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев начали встречаться, а через два года поженилась. У артистов есть 4-летний сын Данила.

Ранее сообщалось о том, что Марк Богатырев высказался о разлуке с Татьяной Арнтгольц: «Нахожу в этом плюсы».