Актер Марк Богатырев отвел на футбольную тренировку сына от Татьяны Арнтгольц. Звезда «Кухни» опубликовал кадры с наследником в соцсети.

Марк и Татьяна воспитывают 3-летнего сына Данилу, которого скрывают от публики. На этот раз актер показал редкие кадры мальчика с футбольной тренировки. Во время съемки на нем была белая спортивная форма.

«Я тут стою на футболе, у меня скоро тренировка начнется», — сказал сын Марка на камеру.

«Мой чемпион», — трогательно обратился Богатырев к наследнику.

После тренировки папа и сын отправились в парк аттракционов, и Марк вновь поделился семейным роликом.

«Папа-сын. Радости», — высказался артист.

Напомним, Марк и Татьяна расписались в 2020 году, а через год актриса родила сына.

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